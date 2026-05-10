Омбудсмен: укомплектованность врачами-педиатрами в регионе составила 95,5%

В Калининградской области укомплектованность врачами-педиатрами в 2025 году составила 95,5%. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, медицинскую помощь детям в области оказывал 291 врач-педиатр.

Также в докладе сообщается, что одним из ключевых направлений системы здравоохранения остаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация несовершеннолетних, направленные на раннее выявление и предупреждение заболеваний.