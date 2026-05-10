Более половины детей в Калининградской области отнесли ко II группе здоровья

В Калининградской области более половины детей, прошедших профилактические медосмотры в 2025 году, отнесли ко II группе здоровья. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, в 2025 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 172 364 несовершеннолетних. Согласно статистике, к первой группе здоровья — практически здоровым детям — отнесли 31,6% несовершеннолетних. Ко второй группе, предполагающей необходимость профилактического наблюдения и коррекции образа жизни, — 52%. Еще 15,1% детей вошли в третью группу здоровья, 0,5% — в четвертую и 0,8% — в пятую.

«Более половины осмотренных детей относятся ко II группе здоровья. Это говорит о том, что значительная часть несовершеннолетних нуждается в профилактическом наблюдении, коррекции образа жизни и предупреждении развития хронических заболеваний», — говорится в докладе.

Кроме того, в документе отмечается, что доля практически здоровых детей составляет менее трети. По данным омбудсмена, 16,4% несовершеннолетних имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья и нуждаются в реабилитации и специализированной медицинской помощи.