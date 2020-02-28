Алиханов раскритиковал переход на ул. Горького, где сбили женщину с ребенком

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов недоволен отсутствием шумовых полос на пешеходном переходе на ул. Горького, где на днях сбили женщину с ребёнком. О реконструкции улицы и убранных шумовых полосах он вспомнил в ходе оперативного совещания в правительстве в пятницу, 28 февраля.



«Там были шумовые полосы, я их позвоночником чувствовал, потом была реконструкция. Из-за того, что уходили в зиму, приняли решение нанести их по весне. Из-за этого сбили маму с ребенком. Лучше бы товарищ Григоренко (депутат горсовета, глава компании „ДСП“, ремонтировавшей улицу — прим. „Нового Калининграда“) два раза деньги потратил, чем людей сбивали», — высказался губернатор.

По его мнению, если подрядчик не успевает справиться со всеми задачами в срок, то не стоит брать «столько контрактов».

«Лучше вы заставите подрядчика два раза деньги потратить или сами потратите, чем потом будете объяснять мне, почему мы этого не сделали», — обратился глава региона к министру развития инфраструктуры Елене Дятловой.

Перекрёсток ул. Горького и ул. Первомайской попал в число наиболее аварийных в 2019 году после того, как во время ремонта там сняли шумовые полосы. После ремонта только за одну неделю в этом месте под колеса попали 3 пешеходов. Администрация Калининграда пообещала, что шумовые полосы вернутся в 2020 году.