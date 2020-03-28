В России умер еще один пациент с коронавирусом (дополнено)

В Санкт-Петербуге зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщает в субботу, 28 марта, РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в больнице им. Боткина.

Дополнено: отмечается, что 1 марта пациент вернулся из-за границы, однако болезнь определили только через 19 дней. «Как мы видим, проявление болезни не ограничивается 14 днями, может быть до 28 дней, поэтому так важно соблюдать все карантинные меры, ограничить контакты», — сказал Беглов.

Это второй смертельный случай, о котором стало известно в субботу, еще один произошел в Оренбурге. Накануне также сообщалось о погибшей. Таким образом, всего в России с начала пандемии официально скончались 6 пациентов с коронавирусом (смерть еще одной женщины в «коронавирусной» статистике не учитывается: официальной причиной называется оторвавшийся тромб).