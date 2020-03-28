В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.



«В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала», — отмечают в оперативном штабе.