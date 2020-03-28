В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.
Отмечается, что врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.
«В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала», — отмечают в оперативном штабе.Это третий смертельный случай, о котором стало известно в субботу, еще два произошли в Оренбурге и Санкт-Петербурге. Накануне также сообщалось о погибшей. Таким образом, всего в России с начала пандемии официально скончались 7 пациентов с коронавирусом (смерть еще одной женщины в «коронавирусной» статистике не учитывается: официальной причиной называется оторвавшийся тромб).
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