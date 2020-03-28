В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

Продолжение: Житель Светлогорска о происходящем в субботу: город битком, променад под завязку
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году
В России за субботу зафиксирована третья смерть больного с коронавирусом

В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония, сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.

«В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала», — отмечают в оперативном штабе.

Это третий смертельный случай, о котором стало известно в субботу, еще два произошли в Оренбурге и Санкт-Петербурге. Накануне также сообщалось о погибшей. Таким образом, всего в России с начала пандемии официально скончались 7 пациентов с коронавирусом (смерть еще одной женщины в «коронавирусной» статистике не учитывается: официальной причиной называется оторвавшийся тромб).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter