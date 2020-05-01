В Калининграде журналисту заблокировали замки после статьи о подброшенных наркотиках

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В Калининграде заблокировали замки входной двери в квартиру корреспондента «Медиазоны» Олега Зурмана (ранее работал в издании «Новый Калининград») после публикации текста о подброшенных сотрудниками транспортной полиции наркотиках.

Как рассказал «Новому Калининграду» Зурман, вечером 30 апреля он не смог попасть в свою квартиру. Оказалось, что в его отсутствие неизвестные залили дверные замки каким-то веществом, напоминающим застывшую после плавки пластмассу. Журналист добавил, что незадолго до этого получил неофициальную информацию, что его телефон прослушивают. Зурман пока не решил, будет ли обращаться с заявлением по данному факту в полицию.  

Фото предоставлено Олегом Зурманом

Напомним, в Калининграде возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 23 января, согласно материалам дела, оперативники подбросили 22-летнему мужчине амфетамин массой более 1 грамма, что относится к крупному размеру, а затем задержали его.

14 апреля 2020 года по подозрению в причастности к данному преступлению задержали оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте Руслана Яковенко.

Суд отправил его под домашний арест, ему было предъявлено обвинение. После служебной проверки Яковенко уволили из транспортной полиции.

Гражданский сообщник полицейских также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники областного управления ФСБ.

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