В Черняховске 12-летний мальчик упал с чердака заброшенного здания, он госпитализирован

В Черняховске 12-летний мальчик получил травмы, упав с чердака заброшенного здания. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



По данным ведомства, в четверг, 6 июля, в полицию обратилась жительница Черняховска с заявлением о пропаже несовершеннолетнего сына. Вскоре мальчика обнаружили лежащим около одного из заброшенных зданий. Предварительно установлено, что несовершеннолетний упал на землю с чердака трехэтажного здания.

Как добавляют в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мальчик вместе с друзьями гулял по заброшенному зданию по улице Чайковского. «По собственной неосторожности ребенок упал с высоты четвертого этажа», — уточняют в СУ СКР.

С переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение.



Региональное управление СУ СКР проводит доследственную проверку по факту происшествия. Прокуратура также проводит проверку исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка в том числе наличию свободного доступа к зданию и территории.