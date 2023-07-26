ГИБДД: одна из сбитых под Гусевом девочек умерла в больнице

Одна из двух девочек, пострадавших в ДТП накануне вечером в Гусевском районе, умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Напомним, во вторник, 25 июля, в 17.30 в п. Красногорское 30-летний водитель «Митцубиси» врезался в стоящий слева автомобиль «Мерседес», после чего въехал в придорожное дерево, а затем совершил наезд на двух детей, которые находились на обочине.

В результате ДТП 10-летняя девочка получила телесные повреждения, а 12-летняя от полученных травм скончалась в больнице.

По данным полиции, ДТП совершил житель поселка Добровольск. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После ДТП он бросил машину в поле, а сам скрылся в лесополосе, но был объявлен в розыск и вскоре задержан.