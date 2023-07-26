ГИБДД: одна из сбитых под Гусевом девочек умерла в больнице

ГИБДД: одна из сбитых под Гусевом девочек умерла в больнице
Фото ГИБДД
Все новости по теме: ДТП

Одна из двух девочек, пострадавших в ДТП накануне вечером в Гусевском районе, умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Напомним, во вторник, 25 июля, в 17.30 в п. Красногорское 30-летний водитель «Митцубиси» врезался в стоящий слева автомобиль «Мерседес», после чего въехал в придорожное дерево, а затем совершил наезд на двух детей, которые находились на обочине.

В результате ДТП 10-летняя девочка получила телесные повреждения, а 12-летняя от полученных травм скончалась в больнице.

По данным полиции, ДТП совершил житель поселка Добровольск. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль. После ДТП он бросил машину в поле, а сам скрылся в лесополосе, но был объявлен в розыск и вскоре задержан.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter