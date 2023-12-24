Источник: с откачкой воды в подтопленных поселках под Зеленоградском возникли проблемы (фото)

С перекачкой воды через дюкер в устье реки Медвежьей возникли сложности, так как устройство конструктивно не справляется с объемом воды, образовавшейся в результате таяния снега и дождей. Об этом сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому подтопление поселков Малиновка и СНТ в поселке Сокольники продолжается.

Поздним вечером в субботу, 23 декабря, «Водоканала» начал работы по устранению подтопления в пострадавших поселках. Для этого пришлось использовать мобильное насосное оборудование.

«В сложных метеоусловиях и отсутствии подьездных путей аварийные бригады „Водоканала“ при помощи 6 единиц крупногабаритной специализированной техники собрали практически полноценную наносную станцию и начали перекачку воды», — указано в сообщении.

«Водоканал» предупреждает, что работы по осушению могут затянуться на несколько дней.

В администрации Зеленоградского округа и областном правительстве ситуацию не прокомментировали.

Как сообщал «Новый Калининград» накануне, в Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. По словам местных жителей, в воде находятся в том числе дома в садовых товариществах. Из-за выхода из берегов реки Медвежьей в зоне подтопления оказался поселок Сокольники.

В субботу, 23 декабря, в Калининграде затопило дорогу, ведущую в микрорайон Прегольский.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что в регионе вероятны «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни.

Фото: «Водоканал»


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