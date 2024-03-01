Экс-президенту «Балтики» Дмитрию Чепелю продлили срок в СИЗО

Экс-президенту футбольного клуба «Балтика» Дмитрию Чепелю, задержанному по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном, продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Гацко.
По ее словам, Чепель будет находиться в СИЗО до 29 апреля. На вопрос, установлен ли по этому делу человек, которому предназначалась взятка, в ведомстве не ответили. «Расследование продолжается», — пояснила Наталья Гацко. Ранее сообщалось, что второго подозреваемого в посредничестве при передаче взятки оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Чепель изначально был заключен под стражу до 29 февраля. Он пытался обжаловать меру пресечения, но решение первой инстанции оставили без изменения.
Дмитрий Чепель был задержан в начале января 2024 года, его обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ. По версии следствия, он и второй подозреваемый должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб. Вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Дмитрий Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.