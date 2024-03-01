Экс-президенту «Балтики» Дмитрию Чепелю продлили срок в СИЗО

Экс-президенту футбольного клуба «Балтика» Дмитрию Чепелю, задержанному по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном, продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Гацко.



По ее словам, Чепель будет находиться в СИЗО до 29 апреля. На вопрос, установлен ли по этому делу человек, которому предназначалась взятка, в ведомстве не ответили. «Расследование продолжается», — пояснила Наталья Гацко. Ранее сообщалось, что второго подозреваемого в посредничестве при передаче взятки оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Чепель изначально был заключен под стражу до 29 февраля. Он пытался обжаловать меру пресечения, но решение первой инстанции оставили без изменения.

Дмитрий Чепель был задержан в начале января 2024 года, его обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ. По версии следствия, он и второй подозреваемый должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.