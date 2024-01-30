Уголовное дело по ДТП на Ленпроспекте с двумя школьницами передали СК

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Следственными органами регионального СК принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 24 января 2024 года обвиняемый, двигаясь за рулем автомобиля по Ленинскому проспекту со стороны улицы Портовой в сторону улицы Эльблонгской в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие госпитализированы.

Ранее суд запретил мужчине на срок до 25 марта общаться со свидетелями по уголовному делу, управлять автомобилем и иными транспортными средствами, изменять место жительства без разрешения следствия, пользоваться сетью Интернет и др. Также обвиняемый обязан самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий и криминалистических судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Дело находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

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