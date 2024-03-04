Вспомнила аварию: пострадавшая в смертельном ДТП школьница пришла в себя

16-летняя школьница, пострадавшая в трагическом ДТП на пешеходном переходе у «Атлантики», начала говорить и вспомнила аварию. Девочка перенесла еще две операции в Детской областной больнице, её обещают отправить на реабилитацию в федеральный центр. Об этом рассказала мама девочки Екатерина.



«Дианочка начала говорить, пока шепчет. Начинает вспоминать всех, и аварию, к сожалению, помнит. Спрашивает, где её подруга Настя. Я молчу пока. Диана очень слабая ещё. Она и так постоянно плачет от боли и воспоминаний аварии. С нами работает психолог», — рассказала мама школьницы.

По её словам, Диана перенесла еще две операции. Она уже начала самостоятельно питаться, пока еще сохраняется спастика мышц, потребуется дополнительное оперативное вмешательство. Екатерина круглосуточно находится рядом с ней в палате. Мама школьницы также рассказала, что в больнице подтвердили планы отправить девочку в федеральный центр на реабилитацию после того, как состояние Дианы улучшится.

«Большое спасибо всем за поддержку! Спасибо ребятам из театральной студии Музыкального театра за флешмоб #ДианаЖИВИ в поддержку Дианочки. Мы очень верим, что она сама встанет и снова придет в Музыкальный театр, чтобы лично поблагодарить ребят», — рассказала Екатерина. По ее словам, театральная студия 49-го лицея «Стоп» недавно дала премьеру постановки «Незнайка». «Мне передали, что премьеру посвятили Диане. Я очень благодарю людей за переживания. Ваша поддержка очень важна для нас, для моей девочки», — добавила мама школьницы.

ДТП с трагическим исходом произошло 24 января вечером. 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух 16-летних школьниц. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. Спустя неделю одна из девочек — Анастасия — скончалась в реанимации БСМП, не приходя в сознание. Жители Калининграда простились с девочкой 16 февраля.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении водителя на более тяжелую статью. Оно находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.