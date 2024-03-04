Вспомнила аварию: пострадавшая в смертельном ДТП школьница пришла в себя

Вспомнила аварию: пострадавшая в смертельном ДТП школьница пришла в себя
Фото предоставлено Екатериной Нагиевой
Все новости по теме: ДТП

16-летняя школьница, пострадавшая в трагическом ДТП на пешеходном переходе у «Атлантики», начала говорить и вспомнила аварию. Девочка перенесла еще две операции в Детской областной больнице, её обещают отправить на реабилитацию в федеральный центр. Об этом рассказала мама девочки Екатерина.

«Дианочка начала говорить, пока шепчет. Начинает вспоминать всех, и аварию, к сожалению, помнит. Спрашивает, где её подруга Настя. Я молчу пока. Диана очень слабая ещё. Она и так постоянно плачет от боли и воспоминаний аварии. С нами работает психолог», — рассказала мама школьницы.

По её словам, Диана перенесла еще две операции. Она уже начала самостоятельно питаться, пока еще сохраняется спастика мышц, потребуется дополнительное оперативное вмешательство. Екатерина круглосуточно находится рядом с ней в палате. Мама школьницы также рассказала, что в больнице подтвердили планы отправить девочку в федеральный центр на реабилитацию после того, как состояние Дианы улучшится.

«Большое спасибо всем за поддержку! Спасибо ребятам из театральной студии Музыкального театра за флешмоб #ДианаЖИВИ в поддержку Дианочки. Мы очень верим, что она сама встанет и снова придет в Музыкальный театр, чтобы лично поблагодарить ребят», — рассказала Екатерина. По ее словам, театральная студия 49-го лицея «Стоп» недавно дала премьеру постановки «Незнайка». «Мне передали, что премьеру посвятили Диане. Я очень благодарю людей за переживания. Ваша поддержка очень важна для нас, для моей девочки», — добавила мама школьницы.

ДТП с трагическим исходом произошло 24 января вечером. 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух 16-летних школьниц. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. Спустя неделю одна из девочек — Анастасия — скончалась в реанимации БСМП, не приходя в сознание. Жители Калининграда простились с девочкой 16 февраля. 

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении водителя на более тяжелую статью. Оно находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В соцсети «ВКонтакте» в феврале прошел флешмоб в поддержку выжившей школьницы Дианы. Пользователи размещали на своих страницах сообщения с хэштегом #Дианаживи и желали девочке сил, здоровья и поскорее пойти на поправку. 13 февраля к акции присоединились юные артисты из детской театральной студии при областном Музыкальном театре, в которой ранее год училась девочка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter