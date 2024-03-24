Компания-владелец «Крокус Сити Холла» намерена восстановить комплекс

Российская компания «Крокус Интернешнл» планирует восстановить свой подмосковный концертный комплекс «Крокус Сити Холл» после теракта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление владельцев. В здании произошел пожар, площадь которого достигала 12,9 тысячи квадратных метров. Крыша над концертным залом обрушилась.



«Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала „Крокус Сити Холл“, носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне. Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в Crocus Group.

«Крокус Интернешнл» выразила соболезнования семьям погибших и надежду на выздоровление пострадавших. В компании добавили, что делают «все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам», а также жертвам теракта.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей напала на «Крокус Сити Холл». Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.