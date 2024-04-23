Сбитую у «Атлантики» школьницу впервые привезли в суд

Сбитую у «Атлантики» школьницу впервые привезли в суд
Фото: Ольга Кадомцева / Новый Калининград
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Сбитую у «Атлантики» школьницу впервые привезли на заседание в Московский районный суд. Оно прошло во вторник, 23 марта. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на процессе.

По версии следствия, поздним вечером 24 января 2024 года 53-летний водитель «Ауди 80», двигаясь со скоростью около 64 км/ч по Ленинскому проспекту в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 16-летних девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. 31 января одна из них скончалась в БСМП.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы. Мамы обеих девочек и сама школьница не согласны с возможным приговором. Как выжившая девочка и ее мама сообщили в личной беседе корреспонденту «Нового Калининграда», их устроит только наказание в виде 10 лет лишения свободы и выплата обоим пострадавшим семьям по 3 миллиона рублей.

Школьницу привезли в суд на инвалидной коляске, находиться в которой ей помогают только обезболивающие уколы. Во время процесса она рассказала о том, что не помнит момент аварии. Заседание суда прошло без присутствия свидетелей. Обвиняемый 53-летний водитель полностью признал свою вину. Он также попросил у Дианы прощения и обещал помогать ей «до самой своей смерти».

Адвокат пострадавшей стороны ходатайствовал о привлечении к процессу двух свидетелей, которые до сих пор не давали показаний. Следующее заседание назначили на 14 мая.

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