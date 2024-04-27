Суд приговорил к колонии-поселению туристов, осквернивших Вечный огонь

Суд приговорил к колонии-поселению туристов, осквернивших Вечный огонь
Фото: региональное управление СК
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Год колонии-поселения получил 38-летний турист из Екатеринбурга, осквернивший в феврале Вечный огонь возле памятника 1200 гвардейцам. 37-летнюю женщину из Ижевска, которая была вместе с ним, суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения, однако ей предоставлена отсрочка до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до 21 января 2028 года. Об этом сообщает телеграм-канал Калининградского областного суда.

В ходе заседания было установлено, что в ночь на 27 февраля 2024 года мужчина и женщина находились на территории братской могилы и мемориального ансамбля 1200 воинам-гвардейцам. Туристы распивали алкоголь, сожгли и забрали возложенные на мемориал цветы. Женщина пыталась прикурить сигарету от пламени чаши Вечного огня, распивала алкоголь и курила, сидя на мемориале.

«Затем мужчина и женщина, встав вместе ногами в чашу Вечного огня и взявшись за руки над его пламенем, стали совершать действия, похожие на ритуал, — пишет суд. — После чего мужчина поместил в горелку цветок, а затем девять раз прошел через пламя Вечного огня, наступая ногами и проходя по его чаше, в то время как женщина. сидела на основании обелиска Мемориального ансамбля и курила».

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью, просили рассматривать дело в особом порядке. Их действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ «Осквернение мест захоронения и надмогильных сооружений, совершенное группой лиц».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуются, имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Обвиняемые 38-летний екатеринбуржец и 37-летняя женщина из Ижевска находились под домашним арестом и проживали с февраля в Калининграде. 

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