Экс-президенту «Балтики» Дмитрию Чепелю снова продлили срок в СИЗО

Бывшему президенту футбольного клуба «Балтика» Дмитрию Чепелю, задержанному по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном, продлили срок содержания под стражей до 19 августа 2024 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



Чепель был задержан в начале января 2024 года, его обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Изначально экс-президента «Балтики» заключили под стражу до 29 февраля, обжаловать решение суда ему не удалось. В марте срок содержания Чепеля под стражей был продлен до 29 апреля. Как сообщалось ранее, второго подозреваемого в посредничестве при передаче взятки оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, мужчины должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» там заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.

В конце апреля региональное управление Следственного комитета передало уголовное дело на рассмотрение в Центральный районный суд Калининграда. Согласно информации, размещенной в судебной картотеке, решение о продлении экс-президенту «Балтики» срока содержания под стражей обжаловал один из его защитников.

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Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб. Вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Дмитрий Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.