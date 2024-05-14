Прокуратура просит 4,5 года для обвиняемого в смертельном ДТП со школьницами

Государственное обвинение запросило 4,5 года колонии общего режима для водителя, сбившего в январе на пешеходном переходе у «Атлантики» двух 16-летних школьниц. Одна девочка в результате полученных травм скончалась через неделю в реанимации, вторая оказалась прикованной к инвалидной коляске. Предпоследнее заседание суда по уголовному делу прошло во вторник в суде Московского района.



По версию прокуратуры, вина водителя доказана полностью — он нарушил Правила дорожного движения, не убедился в наличии на переходе пешеходов, превысив скорость и т.п.

Сторона потерпевших не согласилась с обвинением, отметив, что наказание должно быть максимальным. По словам адвоката, мама выжившей в ДТП десятиклассницы Дианы, которая в настоящее время проходит очередной курс реабилитации в Детской областной больнице, получила вердикт врачей, что девочка навсегда будет прикована к инвалидной коляске.

Сторона обвиняемого запросила для водителя не лишение свободы, а принудительные работы.

Суд огласит приговор в среду, 15 мая.

По версии следствия, поздним вечером 24 января 2024 года 53-летний водитель «Ауди 80», двигаясь со скоростью около 64 км/ч по Ленинскому проспекту в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних школьниц. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. 31 января одна из девушек скончалась в БСМП.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.