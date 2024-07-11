УМВД: виновника ДТП с погибшей на остановке школьницей ждет повторная экспертиза

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Следственными органами калининградской полиции проводится комплекс экспертиз, направленных на установление причин ДТП на ул. Киевской, в результате которого погибла семилетняя девочка. Об этом сообщила в четверг, 11 июля, пресс-служба регионального УМВД.

«В связи с поступившим ходатайством обвиняемой стороны следователем была назначена экспертиза на предмет физического состояния водителя в момент совершения ДТП и возможных причин аварии. По результатам экспертизы установлено, что в момент происшествия водитель находился в состоянии, не позволяющем контролировать свои действия. В связи с критическим отношением следователя <...> к выводам данного исследования он выступил с ходатайством перед судом о помещении подозреваемого в иное экспертное учреждение в Санкт-Петербурге для производства повторной экспертизы. Несмотря на то, что подозреваемый и его адвокат в судебном заседании возражали против <...> ходатайства, суд его удовлетворил. После вступления решения в законную силу подозреваемый будет помещен в учреждение закрытого типа для проведения повторной экспертизы», — сообщили в УМВД.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Калининграде днем 17 ноября 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья. Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности.

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