Водоканал: Зеленоградский округ остался без воды после циклона Кирсти

Циклон Кирсти, прошедший в минувшие выходные, нанёс серьёзный удар по энергосистеме Зеленоградского округа. В результате скважинное насосное оборудование, обеспечивающее водой дома жителей округов, перестало функционировать, из-за чего жители остались без электричества и воды. Об этом сообщил телеграм-канал Водоканала Калининградской области.

«Наши специалисты оперативно приступили к решению сложившейся проблемы. Согласно разработанной на такие чрезвычайные случаи инструкции, информация сразу же была передана поставщику электроэнергии ОАО „Зеленоградсктеплоэнергетика“. Снабжение электроэнергией не входит в зону ответственности областного „Водоканала“», — отчиталось предприятие.

Согласно заявлениям, поставщик подтвердил наличие аварийной ситуации и приступил к поиску её мест аварии и выполнению восстановительных работ. «ОАО „Зеленоградсктеплоэнергетика“ 29 июля смог побороть стихию и подключил к электроснабжению объекты областного „Водоканала“ по временной схеме. На время проведения ремонтных работ в наиболее заселенных местах г. Зеленоградска для жителей и гостей округа, был организован подвоз питьевой воды в цистернах согласно графику. После восстановления подачи электричества специалисты предприятия, все это время дежурившие на объектах, запустили насосы для наполнения резервуаров и системы коммуникаций округа. Спустя несколько часов водоснабжение было полностью восстановлено», — добавил Водоканал.

Госпредприятие также отметило, что жители во время аварии стали чаще использовать холодную воду, из-за чего произошло истощение резервуаров воды и она закончилась. Водоканал заверил, что «в ближайшее время перебои с водой прекратятся».

Ранее сообщалось, что циклон Кирсти обесточил несколько муниципалитетов. «Были отключения в Зеленоградском, Гурьевском и других районах, — сообщил главный специалист дирекции по связям с общественностью „Россети Янтарь“ Грудин. — Большую часть потребителей на данный момент запитали. Причина отключений — проходящий по области циклон».

В сентября 2023 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил о том, что власти Зеленоградского округа должны решить проблемы с водоснабжением в городе до конца года. В августе того же года жители Зеленоградска жаловались на проблемы с водоснабжением на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой. По данным чиновников, давление холодного водоснабжения снижается в часы пик. Жителей заверили, что запускают дополнительные скважины и устанавливают в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах. В конце августа Следственный комитет начал проверку по сообщениям в соцсетях и публикациям в СМИ.