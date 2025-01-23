СК: опекун из Советска получила срок за истязание 9-летней девочки

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37-летняя опекун признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2023 по конец января 2024 года опекун 9-летней девочки неоднократно заставляла ее выполнять изнурительные физические упражнения, ограничивала в питании, заставляла есть непригодную пищу, подвергала унижению, систематическим избиениям и оскорблениям, записывая свои действия на камеру телефона. Так, в октябре 2023 года женщина выставила ребенка в легкой одежде на крышу пристройки, где оставила на длительное время при низкой температуре окружающей среды.

Приговором Славского районного суда фигурантке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. При этом наказание отсрочено на основании ч. 1 ст. 82 УК  РФ до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу малолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении жительницы посёлка Гастеллово Славского района было возбуждено в феврале 2024 года по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ранее следственное управление приняло к производству уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). В декабре прошлого года в суд также поступил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу малолетней с её бывшего опекуна.

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