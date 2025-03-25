Водителя, сбившего девочку на Киевской, хотят направить на принудительное лечение

Прокурор Московского района Калининграда утвердил постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении водителя, насмерть сбившего девочку на Киевской. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Местный житель совершил общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

По версии следствия, в ноябре 2023 года водитель автомобиля «БМВ» допустил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Киевской в Калининграде. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка, её дедушке причинён тяжкий вред здоровью.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что водитель имеет сосудистое заболевание головного мозга и в момент происшествия находился в состоянии, не позволяющем контролировать свои действия, в связи с чем представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, следователь МВД России по Московскому району Калининграда завершил расследование дела, собрав достаточную доказательственную базу.

Резонансное ДТП произошло в Калининграде днём 17 ноября 2023 года. Автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья. Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности. В сентябре 2024 года Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в ДТП. Следственными органами СК России по Калининградской области ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), однако решение о возбуждении было отменено надзирающим прокурором, в связи с чем «органы следствия были лишены возможности применения необходимого комплекса процессуальных полномочий для защиты прав граждан».