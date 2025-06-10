Водителя, задавившего ребенка на остановке на Киевской, обязали лечиться у психиатра

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Водителя внедорожника, въехавшего на остановку на ул. Киевской и насмерть сбившего девочку, суд обязал лечиться у психиатра. На применении данной меры настаивала сторона обвинения. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Напомним, в ноябре 2023 года водитель «БМВ», разогнавшись, врезался в остановку общественного транспорта. В результате семилетняя девочка погибла на месте, её дедушка получил тяжелые травмы. Дело получило общественный резонанс, момент ДТП был записан камерами видеонаблюдения.

Уголовное дело расследовалось в течение 15 месяцев и 23 суток следственным отделом ОМВД по Московскому району. Районный прокурор М.С. Чудинова пришла к выводу, что водитель не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден. Вместе с тем 24 марта 2025 года прокуратура утвердила постановление о направлении дела в суд с ходатайством о применении в отношении втомобилиста принудительных мер медицинского характера.

«В обоснование в ходатайстве органов обвинения указано, что в момент наезда на остановку с А. случилось „временное расстройство“ в виде приступа с кратковременной утратой сознания. Ввиду этого А., как полагает следователь и прокурор, в момент наезда не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, то есть был невменяем. Однако, по мнению прокурора, в настоящее время А. практически здоров, вменяем, но нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях», — отметили в суде.

«При поступлении в суд уголовного дела с требованием применить медицинские меры (не с обвинительным заключением), суд по закону обязан рассмотреть именно это требование (по правилам главы 51 УПК РФ). В силу закона суд в этом случае связан мнением государственного обвинения и не может привлечь лицо к уголовной ответственности по своей инициативе». — подчеркивают в суде.

Признав, что водитель нуждается в медицинском контроле, «суд удовлетворил требование прокуратуры и применил в отношении А. принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Соответствующее постановление не вступило в законную силу».

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