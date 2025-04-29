ТАСС: Акопову задержали по подозрению в присвоении средств президентского гранта

Экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольгу Акопову (Каверзину) задержали по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив (Президентского фонда культурных инициатив — прим. „Нового Калининграда“) в особо крупном размере», — сообщил источник, уточнив, что подозреваемая задержана в Москве.

Ранее источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил «Новому Калининграду», что Акопову задержали сотрудники регионального УФСБ по Калининградской области.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что комментировать задержание Акоповой сейчас «достаточно сложно», так как неизвестны подробности дела. Он также напомнил, что она не работает в Фестивальной дирекции с декабря 2024 года.

Организация была создана в 2019 году, финансировались за счёт субсидий из областного бюджета, также получала гранты Президентского фонда культурных инициатив. «Фестивальная дирекция» занимается организацией развлекательных мероприятий, в её состав входит кинокомиссия, которая распределяет рибейты кинокомпаниям за съёмки фильмов в Калининградской области. Средства на рибейты также выделяются из бюджета. В целом на реализацию своих проектов в 2024 году АНО получила 100 млн рублей из регионального бюджета.