Экс-главе «Фестивальной дирекции» инкриминируют мошенничество на 1,2 млн руб.

Следователи УМВД России по Калининградской области на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 37-летней злоумышленницы, сообщает пресс-служба полиции. Как сообщили «Новому Калининграду» два источника в правоохранительных структурах, речь идет об экс-руководителей «Фестивальной дирекции» Ольге Акоповой (Каверзиной).

«Предварительно установлено, что подозреваемая в период с августа по октябрь 2024 года, являясь на тот момент директором некоммерческой организации, завладела 1,2 млн руб., выделенных на проведение одного из культурных мероприятий. Заключив фиктивный договор по сопровождению мероприятия, она забрала деньги себе, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщили в полиции. Подозреваемая задержана в Москве сотрудниками УФСБ. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил «Новому Калининграду», что Акопову задержали сотрудники регионального УФСБ по Калининградской области. Как уточнило агентство ТАСС также со ссылкой на источники, экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Калининградской области задержали по подозрению в присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что комментировать задержание Акоповой сейчас «достаточно сложно», так как неизвестны подробности дела. Он также напомнил, что она не работает в Фестивальной дирекции с декабря 2024 года.

Организация была создана в 2019 году, финансировались за счёт субсидий из областного бюджета, также получала гранты Президентского фонда культурных инициатив. «Фестивальная дирекция» занимается организацией развлекательных мероприятий, в её состав входит кинокомиссия, которая распределяет рибейты кинокомпаниям за съёмки фильмов в Калининградской области. Средства на рибейты также выделяются из бюджета. В целом на реализацию своих проектов в 2024 году АНО получила 100 млн рублей из регионального бюджета.