В Калининграде в результате ДТП скончался мотоциклист

В Калининграде в результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и впоследствии скончался, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в субботу в 22.45 на Советском проспекте в районе дома № 285. Водитель мотоцикла «Хонда» при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель», который двигался попутно. После столкновения мотоцикл наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.



