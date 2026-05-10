В ГАИ назвали дни недели с наибольшим числом аварий

В России чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят по четвергам и пятницам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции.

По данным ведомства, с января по март 2026 года в стране произошло более 22 тыс. ДТП, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число аварий зафиксировали в пятницу — 3405 случаев, а также в четверг — 3229. Реже всего ДТП происходили в воскресенье — 2760 случаев и в среду — 3032.

Для сравнения, в 2025 году самыми аварийными днями также были четверг и пятница — 3646 и 3830 ДТП соответственно. Тогда наименьшее число происшествий зарегистрировали в воскресенье и вторник.

Кроме того, в Госавтоинспекции отметили, что в 2026 году чаще всего аварии происходили в период с 13:00 до 14:00. Минимальное число ДТП фиксировали с 04:00 до 05:00. Годом ранее пик аварийности приходился на время с 18:00 до 19:00.