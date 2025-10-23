Правоохранители проверяют подрядчика велодорожки на Куршской косе

Правоохранители проверяют подрядчика велодорожки на Куршской косе
Первые километры велодорожки. Фото: газета «Волна»
В национальном парке «Куршская коса» прошли проверки, сообщили представители общественной организации «Зеленый фронт». В пресс-службе учреждения уточнили, что проверяющих интересуют документы подрядчика строительства велодорожки.

«По информации сотрудников Национального парка „Куршская коса“ в их помещениях ФСБ проводят обыски», — говорится в сообщении, отправленном в редакции региональных СМИ с электронной почты организации «Зеленый фронт». Представители организации предположили, что проверку могут быть связаны «с хищениями бюджетных средств при строительстве велодорожки в национальном парке».

В учреждении «Новому Калининграду» подтвердили информацию о проверках. «Действительно, 23 октября правоохранительные органы начали проверку документации ООО ПСК „Луч“, подрядчика национального парка по реализации проекта „Куршский велотракт“. Мы оказываем им содействие», — сообщили в пресс-службе национального парка.

«ПСК «Луч» из Москвы занимается строительством «Куршского велотракта» на территории национального парка «Куршская коса». Контракт с компанией был заключен летом 2022 года на сумму 402,5 млн рублей (первоначальная цена контракта составляла 408,7 млн рублей).

Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе 2025 года директор нацпарка Анатолий Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». В марте он же сказал, что ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, позже срок перенесли на август, потом — на конец года. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).

По данным сайта госзакупок, на настоящее время сумма контракта составляет 522 млн руб. Срок заканчивался в декабре 2023 года, однако на настоящее время он имеет статус «исполнение». С декабря 2023 года заказчик в лице администрации нацпарке шесть раз начислял компании неустойки в связи с просрочками. Последнее требование (претензия) датированы 4 июля 2025 года.

