С тренера, ударившего воспитанника пластиковой трубой, взыскали компенсацию

Все новости по теме: Проверки
С тренера, ударившего воспитанника пластиковой трубой, взыскали компенсацию

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу воспитанника спортивной школы, которого тренер избил пластиковой трубой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 23 мая 2024 года в Калининграде во время занятия по карате тренер несколько раз ударил пластиковой трубой 12-летнего воспитанника спортивной школы. В результате этого несовершеннолетнему причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью. В пользу ребенка со спортшколы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, в июле в Калининграде суд вынес обвинительный приговор тренеру школы спортивных единоборств. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщила пресс-служба областного суда. Фигуранту назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год и 5 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 2 года. 

Как ранее сообщили в областной прокуратуре, также в отношении этого тренера возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter