С тренера, ударившего воспитанника пластиковой трубой, взыскали компенсацию

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу воспитанника спортивной школы, которого тренер избил пластиковой трубой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 23 мая 2024 года в Калининграде во время занятия по карате тренер несколько раз ударил пластиковой трубой 12-летнего воспитанника спортивной школы. В результате этого несовершеннолетнему причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью. В пользу ребенка со спортшколы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, в июле в Калининграде суд вынес обвинительный приговор тренеру школы спортивных единоборств. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщила пресс-служба областного суда. Фигуранту назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год и 5 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 2 года.