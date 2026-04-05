Из-за пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде изменили маршруты общественного транспорта

В Калининграде временно изменили схемы движения общественного транспорта из-за перекрытия Московского проспекта в районе загоревшегося ТЦ «Гиант». Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

В связи с ограничениями движение автобусов и троллейбусов на данном участке оказалось заблокировано. В направлении центра города общественный транспорт пустили в объезд.

Так, автобусы маршрутов № 2А, 28, 29, 37, 39, 74 и 87, а также троллейбусы № 2 и 7 следуют по улицам Флотской, Аксакова и Свердлова с последующим выездом на Московский проспект и далее по действующим схемам.

О сроках восстановления движения по прежним маршрутам пока не сообщается.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, сообщили очевидцы «Новому Калининграду». На месте работает МЧС.