В Калининграде на Московском проспекте произошел серьезный пожар в ТЦ «Гиант»
Фото предоставлено очевидцем
На Московском проспекте в Калининграде днём 5 апреля загорелся торговый центр «Гиант». Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

Огонь с торгового центра уже перекинулся на припаркованные рядом автомобили. «Новый Калининград» обратился в пресс-службу МЧС для уточнения подробностей происшествия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, площадь пожара сейчас составляет 500 квадратных метров.

Эвакуация началась примерно в 14:00, сообщили очевидцы «Новому Калининграду». «Пожар во время фильма начался, даже не поняли, что эвакуация идёт. Объявление звучало так, будто было частью фильма», — рассказали посетители кинотеатра, расположенного в ТЦ.

Дополнено в 14:56: Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства добавили, что глава региона выезжает на место происшествия.

15:06: Площадь пожара увеличилась вдвое — до 1 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

15:46: Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что предварительно пострадали три человека.

Общественный транспорт направлен в обход. Госавтоинспекция просит автомобилистов воздержаться от проезда по Московскому проспекту в районе ТЦ «Гиант».

16:37: Пожар локализован, сообщил губернатор региона. В настоящее время дознаватели устанавливают причины возгорания. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

16:55: Пресс-служба МЧС сообщает, что сотрудники ведомства продолжают тушить пожар. Площадь пожара в торговом центре увеличилась до 1500 квадратных метров. Огонь распространился по обшивке здания и на припаркованные рядом автомобили. Тушение пожара осложняет высокая пожарное нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже Юлии Власовой.

18:16: В МЧС сообщили, что пожар в торговом центре локализован в 17:36 на площади 7000 квадратных метров. По уточненной информации пострадало 2 человека. Они госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.

20:53: По информации МЧС, при тушении возгорания в «Гианте» пострадали двое пожарных.

21:19: Из-за сильных порывов ветра очаги возгорания увеличились. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания, сообщил губернатор.

22:53: Объявлена ликвидация открытого горения в ТЦ «Гиант». Экстренные службы проводят проливку и разбор конструкций, сообщили в МЧС.

Десять лет назад в ТЦ уже случался пожар, он произошел в январе 2016 года. В 04:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении на первом этаже торгового центра. В 05:00 был объявлен ранг пожара 1 БИС. В 07:40 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание в магазине. Пострадавших не было. Для ликвидации привлекались силы и средства в составе 53 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человек и 12 единиц техники.


