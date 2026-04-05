МЧС о крупном пожаре в Калининграде: предварительно, пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших в пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде нет. Об этом сообщает МЧС региона.



«На Московском проспекте загорелся фасад ТЦ „Гиант“ на площади 1000 квадратных метров. Была произведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в в 15:14.

В пресс-службе МВД региона добавили, что полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд техники к месту возгорания на Московском проспекте. «В настоящее время территория оцеплена. Наряды полиции выставлены на охрану общественного порядка на месте пожара до полной его ликвидации. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. Устанавливаются причины возгорания. Просим граждан не находиться вблизи места пожара!» — предупреждает ведомство.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.

Позже в Центре организации движения и пассажирских перевозок предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта из-за пожара.