В ТЦ «Гиант» в Калининграде из-за ветра увеличились очаги возгорания

Из-за сильных порывов ветра в торговом центре «Гиант» в Калининграде увеличились очаги возгорания. На месте продолжают работать экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«МЧС подтвердили, что из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания. Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — написал глава региона.

Днём 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Однако тушение пожара продолжается. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники экстренных служб и дознаватели. Движение транспорта в районе ограничено, общественный транспорт пустили в объезд.