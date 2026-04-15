Горевший ТЦ «Гиант» хотят отремонтировать

Торговый центр «Гиант» в Калининграде, в котором 5 апреля произошёл крупный пожар, хотят отремонтировать. В мае его планируется закрыть фасадной сеткой на время проведения работ. Об этом говорится в комментарии представителя собственника, имеющемся в распоряжении редакции.

«На время восстановительных работ здание, пострадавшее от пожара 5 апреля, будет закрыто фасадной сеткой. Такое решение представители собственника объекта прорабатывают с инженерными и строительными службами, а также с Фондом капитального ремонта Калининградской области», — отмечается в комментарии.

Планируется, что фасадная сетка может быть установлена в мае, после завершения процедур, связанных с оформлением документов о пожаре и проведения подготовительных работ. «Светлое полотно с надписью о проведении ремонтных работ закроет строительные леса и сгоревшие помещения», — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра. Ликвидация открытого огня была объявлена в 22:53 того же дня.