В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в ТЦ «Гиант»

В торговом центре «Гиант» в Калининграде полностью ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«На пожаре в торговом центре в 22:53 объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

Днём 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Однако тушение пожара продолжается. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники экстренных служб и дознаватели. Движение транспорта в районе ограничено, общественный транспорт пустили в объезд.

Позже в МЧС сообщили, что при тушении пожара пострадали двое пожарных. Губернатор же рассказал об увеличении очагов возгорания из-за сильного ветра.