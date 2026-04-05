МЧС: при тушении возгорания в «Гианте» пострадали двое пожарных

При тушении пожара в торговом центре «Гиант» пострадали двое пожарных. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Пострадавшие пожарные доставлены в больницу, угрозы жизни нет. Как отметили в сообщении, ликвидация пожара в торговом центре продолжается.

Днём 5 апреля в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, произошёл пожар. По словам очевидцев, возгорание началось примерно в 14:00.

Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли горючие материалы внутри здания и сильный ветер.

Из торгового центра эвакуировали порядка 140 человек. По предварительной информации, есть трое пострадавших.

О локализации пожара губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в 16:37. Однако тушение пожара продолжается. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники экстренных служб и дознаватели. Движение транспорта в районе ограничено, общественный транспорт пустили в объезд.

