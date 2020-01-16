Реформы и технологии: Мишустин определил приоритеты в работе главы кабмина

Реформы и технологии: Мишустин определил приоритеты в работе главы кабмина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин намерен в случае своего назначения заниматься в первую очередь разного рода реформами и привнесением современных информационных технологий. Соответствующие приоритеты в работе главы кабмина сам Мишустин обозначил в четверг на заседании фракции «Единая Россия», пишет «Интерфакс».

«Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить», — сказал он.

Также Мишустин планирует с первого дня работы в правительстве заняться работой над снятием барьеров для бизнеса. «Самое важное — снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом», — отметил он, подчеркнув, что «это важнейший из вопросов, который я буду сразу с первых дней рассматривать».

Кроме того, Мишустин, намерен разбираться с программами нацпроекта «Цифровая экономика». «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 1 января 2020 года показатель исполнения бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» за прошедший год составил только 73,3%.

Также напомним, что в среду, 15 января, президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после того, как Дмитрий Медведев объявил о предстоящей отставке кабмина.

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