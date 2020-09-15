Директор СВР заявил, что Навальный покинул Россию без признаков отравления

Все новости по теме: Отравление Алексея Навального в августе 2020 года

Омские врачи подробно обследовали Алексея Навального, он вылетел в ФРГ без признаков отравления. В связи с этим у России есть вопросы к германской стороне, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», — цитирует Нарышкина «Интерфакс».

По его словам, омские врачи спасли политику жизнь и «провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз» на «самом современном оборудовании, по самым жёстким медицинским протоколам». «И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было», — констатировал директор СВР.

Он напомнил, что все имевшиеся в России запасы «Новичка» были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО, и это было зафиксировано в установленном порядке. «Поэтому говорить о том, что на территории России имеется или производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, — это, конечно, дезинформация», — сказал Нарышкин.

По его словам, российская Генпрокуратура дважды запрашивала у Берлина помощи в связи с проверкой случившегося, но не получила ответа. Глава Службы внешней разведки повторил, что у Генпрокуратуры и, возможно, у СКР «очень много» вопросов к германской стороне.

Омские врачи публично заявляли, что ни местные, ни московские лаборатории не нашли признаков отравления у Алексея Навального. Они склоняются к диагнозу «нарушение углеводного обмена». В лаборатории бундесвера установили, что российского политика отравили боевым фосфороорганическим веществом из группы «Новичок», заявили в правительстве ФРГ. Там добавили, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции и сейчас это проверяет Организация по запрещению химоружия.

В Берлине призывают Россию провести независимое и прозрачное расследование случившегося. «В Москве говорят, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела нет — в Омске анализы не выявили у Навального яд. Доследственная проверка продолжается, российская сторона запрашивала правовую помощь у ФРГ, затем лечащим врачам Навального был направлен дополнительный запрос», — отмечает информагентство.

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