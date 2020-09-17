Представители Навального рассказали о бутылке с «Новичком» из томской гостиницы

После ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды. Немецкие специалисты впоследствии нашли на ней следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Об этом сообщила пресс-служба Навального на его странице в Instagram, пишут «Ведомости». Впоследствии бутылку доставили в Германию для изучения.

«Поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не „слегка заболел“, не „перегрелся“ и „рафаэлкой“ здесь не поможешь, было решено забрать всё, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», — рассказали в команде Навального. Пресс-служба основателя ФБК также обнародовала видео из его номера в гостинице Томска. Отмечается, что всё фиксировалось на камеру в присутствии адвоката Навального.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный вылетел из России в ФРГ без признаков отравления. «В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», — сказал Нарышкин. По его словам, российская Генпрокуратура дважды запрашивала у Берлина помощи в связи с проверкой случившегося, но не получила ответа.

Омские врачи публично заявляли, что ни местные, ни московские лаборатории не нашли признаков отравления у Алексея Навального. Они склоняются к диагнозу «нарушение углеводного обмена». В лаборатории бундесвера установили, что российского политика отравили боевым фосфороорганическим веществом из группы «Новичок», заявили в правительстве ФРГ. Там добавили, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции и сейчас это проверяет Организация по запрещению химоружия.