Военная техника повредила более 10 тыс. кв. метров дорог в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону военная техника группы «Вагнер» повредила более 10 тысяч квадратных метров автодорог, сообщает глава местной администрации Алексей Логвиненко в своём телеграм-канале в воскресенье, 25 июня.



«После того, как группа ЧВК „Вагнер“ покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — написал он.

По словам чиновника, восстановить дороги планируют в течение двух дней.

Сняты ограничения на движение в Калужской области. В Липецкой области также возобновлено автомобильное движение. «Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено. Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы местного правительства.

Воронежская область планирует снять ограничения и заняться устранением ущерба после прохождения подразделений «Вагнера»