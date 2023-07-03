Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Сергей Шойгу. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщает «Коммерсант», заявление прозвучало на тематическом селекторном совещании.

Говоря о «попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России», Шойгу заявил, что эти планы провалились потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. «Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу», — цитирует издание Шойгу.

В отношении Евгения Пригожина 23 июня было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Дело прекратили 27 июня. Как сообщала ФСБ, в рамках расследования установили, что участники 24 июня прекратили преступные действия. Подробнее о ситуации с призывами к мятежу в РФ — в материале «Нового Калининграда».

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