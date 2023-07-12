Прокуратура внесла Мельникову представление из-за проблем с водой в Балтийске

Прокуратура внесла Мельникову представление из-за проблем с водой в Балтийске
Сергей Мельников. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура Балтийска внесла представление главе администрации муниципалитета Сергею Мельникову из-за проблем с водоснабжением в городе. По результатам проверки ведомство установило, что муниципальное предприятие «Балтвода» ненадлежащим образом эксплуатировало и обслуживало отдельные элементы сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки специалисты обследовали отдельные скважины и выявили их технические неисправности. По данным прокуратуры, эти неисправности вызваны несвоевременным профилактическим ремонтом и ненадлежащей эксплуатацией.

«Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения в рамках муниципальной программы „Модернизация и обновление коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры Балтийского городского округа на 2021 — 2025 годы“ не проводились в 2022-2023 годах и не были запланированы», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Сергей Мельников в эфире Центра управления регионом назвал несколько причин недельного отключения от водоснабжения. «Основная причина — одна из скважин встала. Дальше — слепая врезка в одном из участков и пожарный гидрант, который оказался открытым, и вода вытекала напрямую в залив. Эта сеть была построена другим ведомством. Она не была сдана в эксплуатацию, но была присоединена. В конечном итоге невозможно было набрать необходимый дебит воды, приходилось ночью отключать, производить донабор», — пояснил чиновник.

На сетях водопровода в Балтийске 28 июня произошла крупная авария, в город подвозили цистерны с чистой питьевой водой. Из-за перебоев с водоснабжением местные власти объявляли режим повышенной готовности.

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