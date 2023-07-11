Глава Балтийска назвал несколько причин недельного отключения от водоснабжения

Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников объяснил, почему жители муниципалитета на неделю оказались без воды. В эфире Центра управления регионом он заявил, что «когда все случилось», находился в отпуске, но уже в субботу, 1 июля, отдал необходимые поручения.



«Тут целый ряд причин, — начал объяснять Мельников. — Основная причина — одна из скважин встала. Дальше — слепая врезка в одном из участков и пожарный гидрант, который оказался открытым, и вода вытекала напрямую в залив. Эта сеть была построена другим ведомством. Она не была сдана в эксплуатацию, но была присоединена. В конечном итоге невозможно было набрать необходимый дебит воды, приходилось ночью отключать, производить донабор».

Как выразился глава, «беда не приходит одна», и на проблемы с водой наложились дополнительные трудности, которые обычно не вызывали сбоев.

«Наши тепловые сети начали заправляться водой, проверяя свои системы на подготовку к зиме. Целый ряд человеческих факторов», — добавил Мельников.

На текущий момент, как уверяет чиновник, коммунальщики имеют полуторный запас воды, который «совершенно спокойно подается» жителям. Вода, по словам Мельникова, «необходимого качества», а Роспотребнадзор высказывал замечания только по Мечниково, где нет школ и детсадов. Тем не менее, в поселке система была промыта, а вода хлорирована.

По поводу жалоб жителей на «черные фильтры» Мельников также ответил, что цвет изменился, так как «в воде присутствует марганец».

Напомним, что на сетях водопровода в Балтийске 28 июня произошла крупная авария. В воскресенье, 2 июля, к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». В город начали подвозить цистерны с чистой питьевой водой. В среду, 5 июля, губернатор Антон Алиханов сообщил в эфире ГТРК «Калининград», что проблема Балтийска связана с необходимостью ремонта скважин водозабора. Из-за перебоев с водоснабжением в городе был объявлен режим повышенной готовности.