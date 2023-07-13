«Ведомости»: в Госдуме пока не получали обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника мандата

Претензии Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы от Калининградской области Андрею Колеснику могут стать основанием для лишения его мандата. Вместе с тем в Госдуме пока не получали соответствующее обращение Генпрокуратуры. Об этом пишут «Ведомости».



Опрошенные изданием юристы отметили, что совмещение предпринимательской деятельности и работы в Федеральном собрании не предусмотрено законом и запрещено. Сам Колесник заявил «Ведомостям», что не боится лишения мандата.

Во вторник, 11 июля, Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ. Инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Ранее депутат заявлял, что у руководства Госдумы к нему претензий нет. На предварительных слушаниях стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в надзорном ведомстве подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.