«Ведомости»: в Госдуме пока не получали обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника мандата

«Ведомости»: в Госдуме пока не получали обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника мандата
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Претензии Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы от Калининградской области Андрею Колеснику могут стать основанием для лишения его мандата. Вместе с тем в Госдуме пока не получали соответствующее обращение Генпрокуратуры. Об этом пишут «Ведомости».

Опрошенные изданием юристы отметили, что совмещение предпринимательской деятельности и работы в Федеральном собрании не предусмотрено законом и запрещено. Сам Колесник заявил «Ведомостям», что не боится лишения мандата.

Во вторник, 11 июля, Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ. Инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Ранее депутат заявлял, что у руководства Госдумы к нему претензий нет. На предварительных слушаниях стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в надзорном ведомстве подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.

Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступали его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требовало изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

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