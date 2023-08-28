МВД Польши пригрозило Белоруссии закрытием границ

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский пригрозил закрыть границу с Белоруссией. Такое заявление, как сообщило ТАСС, он сделал в понедельник, 28 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии.



«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры, — цитирует агентство Каминьского. — Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты».

Глава ведомства подчеркнул, что речь идет как о пассажирских, так и грузовых перевозках.

«Ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией на протяжении нескольких месяцев осложняется», — добавил он, пояснив, что главными угрозами остаются рост нелегальной миграции и присутствие в соседней республике ЧВК «Вагнер».

«Мы потребовали от властей в Минске, чтобы группа „Вагнер“ немедленно покинула территорию Белоруссии и чтобы мигранты немедленно покинули приграничную зону и были отправлены в страны их происхождения», — добавил Каминьский.

Напомним, что в середине августа в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии появились сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер». Ее собственником заявлен некто Максим Петров, гражданин РФ. Уточнялось, что адресом регистрации компании указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Белоруссию «вагнеровцев».