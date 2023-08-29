Литва не планирует закрывать новые КПП на границе с Белоруссией в ближайшее время

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Литовское правительство не планирует в ближайшее время закрывать новые пограничные пункты с Белоруссией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра республики Ингриду Шимоните.

«В ближайшее время точно не будет никаких решений относительно закрытия каких-то дополнительных пунктов пропуска, но есть вполне логичный план, в котором прописано сокращение количества пунктов пропуска, через которые можно пересечь литовско-белорусскую границу, (...) до полного закрытия, которое произойдет уже по согласованию с другими странами», — заявила литовский премьер.

По её мнению, Белоруссия по-прежнему остаётся «источником нестабильности».

На данный момент открытыми остаются 4 КПП на литовско-белорусской границе: «Мядининкай» («Каменный лог»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Райгардас» («Привалка») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

28 августа министры внутренних дел Польши и стран Балтии согласовали условия, при которых границы с Белоруссией могут быть полностью закрыты.

18 августа была приостановлена работа двух пунктов на литовско-белорусской границе — «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» с белорусской стороны соответственно).

8 августа Литва решила усилить военный контингент на границе с Белоруссией в связи с дислокацией в республике наёмников ЧВК «Вагнер».

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