Суды до сих пор не опубликовали мотивировочную часть решений по делу Андрея Колесника (дополнено)

Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Первая и апелляционная инстанции до сих пор не опубликовали мотивировочную часть решений по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. При этом в картотеке Центрального районного суда Калининграда в числе участников появилось еще одно третье лицо — Федеральное агентство по управлению госимуществом. Представители этого ведомства в заседаниях не участвовали.

Первая инстанция вынесла решение по делу 11 июля, Калининградский областной суд — 18 августа. В картотеке апелляционной инстанции указано только одно третье лицо — АО «Калининградский морской торговый порт». В пресс-службе областного суда на вопрос «Нового Калининграда», по какой причине в картотеках не публикуют мотивировочные части решений, сообщили, что апелляционная инстанция планирует разместить текст вечером 5 сентября. Однако мотивировочной части решения в картотеке не появилось.

Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры РФ постановил изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. На предварительных слушаниях стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в надзорном ведомстве подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.

Дополнено. В 11:01 в среду, 6 сентября, в картотеке Калининградского областного суда появилась мотивировочная часть решения по делу об изъятии акций порта у семьи Андрея Колесника.

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