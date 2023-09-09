На решение суда по делу об изъятии акций порта у семьи Колесника подана кассация

На решение суда по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника подана кассационная жалоба. Документ поступил 8 сентября от одного из представителей ответчиков. Информация об этом опубликована в картотеке Центрального районного суда Калининграда.



Жалоба подана на уже вступивший в силу судебный акт. Ее будет рассматривать Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

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Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.