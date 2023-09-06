«Явное неуважение к обществу и государству»: что написано в решениях судов по делу Колесника

В среду, 6 сентября, «Новый Калининград» сообщил, что суды не выложили в картотеках мотивировочные части решений по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Через непродолжительное время после этой публикации на сайте апелляционной инстанции появился судебный акт. Позднее мотивировочную часть опубликовал и Центральный районный суд Калининграда. Приводим самые яркие выдержки из них.



«Чтобы у граждан не рождались сомнения»

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. Наряду с этим с Андрея Колесника и его супруги Марины Лысенко взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Это решение обжаловали как адвокаты семьи депутата, так и надзорное ведомство. Генпрокуратура указала, что в мотивировочной части нет оценки ряда обстоятельств и просила апелляционную инстанцию дать эту оценку. Представители Андрея Колесника, его супруги и тещи, в свою очередь, просили отменить решение и оставить требования истца без удовлетворения. Но судебная коллегия не удовлетворила требования ни одной из сторон. Решение Центрального районного суда Калининграда оставили в силе.

«Обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для отмены либо изменения оспариваемого решения, при рассмотрении настоящего дела не установлено», — говорится в определении областного суда. Коллегия сочла, что первая инстанция верно определила юридически значимые обстоятельства дела и дала надлежащую оценку собранным доказательствам.

Как указано в решении Центрального районного суда, Андрей Колесник был директором Калининградского морского торгового порта с 1 апреля 2003 года по 31 января 2005-го, с 10 июля 2005-го по 16 декабря 2011-го и с 1 ноября 2016-го по 24 сентября 2021-го. Частично эти периоды приходятся на время его деятельности в качестве депутата окружного совета Калининграда, а также депутата Государственной и областной думы.

«Иск прокурора направлен на охрану общества, установленную им правовую демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества и репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем, чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти», — говорится в решении первой инстанции.

Из справок о доходах, которые предоставлял Колесник, следует, что его супруга Марина Лысенко помимо работы корреспондентом, а позднее — ведущей телепрограммы, в 2011-2016 и в 2016-2021 годах была директором блока корпоративной и внешнеэкономической деятельности порта, а с 2021 года ее должность была указана как «директор АО „Калининградский морской торговый порт“».

«Проанализировав сведения о доходах Колесника А.И. от АО „Калининградский морской торговый порт“ за 2016-2020 гг., то есть когда он сам занимал должность директора, суд пришел к выводу, что в данный период доходы Лысенко М.В., осуществляющей трудовую деятельность одновременно с супругом, были значительно меньше, а с 2021 г., когда он уволился и был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, увеличились практически втрое с установлением дополнительных надбавок и премий», — говорится в решении первой инстанции.

Суд указал в числе прочего на интервью Марины Лысенко, доступное в интернете, в котором она «не ссылалась на работу в Калининградском морском торговом порту, упоминая только свою деятельность на телевидении». Предприятие же предоставило справку от 11 июля 2023 года, из которой следует, что «именно она привлекла в порт крупные российские и иностранные компании, что позволило ему успешно развиваться, а также принимала участие в переговорах по приобретению спецтехники по оснащению порта». В справке сообщается, что при непосредственном участии супруги Колесника предприятие получило выручку более 3,4 млрд рублей.

Этот документ вызвал у суда сомнения, так как трудовой договор с Лысенко не предполагает ее участия в закупке спецтехники, а из протоколов годовых общих собраний «следует, что деятельность порта является убыточной, ввиду чего при распределении прибыли дивиденды акционерам не выплачивались».





«Подрывает демократические и этические ценности»

По поводу приобретения части акций тещей Андрея Колесника Надеждой Лысенко суд указал, что наличие «у неработающей пенсионерки» 3,18 млн рублей для покупки ценных бумаг, равно как источник и легальность происхождения этих денег «не подтверждены и не доказаны». Адвокаты ссылались на то, что женщина получила деньги от продажи недвижимости. Но первая инстанция посчитала, что эти доводы не подтверждены «соответствующими достоверными доказательствами». Областной суд заключил, что Надежда Лысенко «выступает в роли номинального держателя чужого имущества, в том числе 23,25% акций порта», принадлежащих Андрею Колеснику. Судебная коллегия, как указано в определении, сочла, что фиктивное участие супруги и тещи депутата в деятельности порта и их «подконтрольность Колеснику» нашли свое подтверждение.

В акте областного суда сказано, что Колесник через Марину Лысенко, Надежду Лысенко и иных аффилированных лиц «выстроил схему по сохранению и сокрытию единоличного фактического контроля и управления деятельностью» порта, которым «он не переставал руководить, участвовать в его финансово-хозяйственной деятельности, принимать управленческие решения и извлекать доход». В качестве прямого доказательства по делу признана аудиозапись приема Андрея Колесника в Генпрокуратуре. Наряду с этим апелляционная инстанция упомянула рапорт ФСБ о результатах оперативно-розыскного мероприятия, данные об участниках которого в картотеке скрыты, и рапорт прокурора города Нальчика по поводу переговоров некой компании с Калининградским морским торговым портом.

Суд посчитал, что в справках о доходах Андрей Колесник указывал недостоверные данные, а именно — «не декларировал фактически получаемые им от управления обществом доходы», представляя их в качестве доходов Марины Лысенко, «которые таковыми не являлись». Кроме того, депутат не сообщал «о принадлежности ему» акций, оформленных на тещу.

Владея портом и скрытно извлекая из этого доход, парламентарий проявлял «явное неуважение к обществу и государству, противопоставляя себя закону», указала коллегия.

«Действия ответчиков совершены с целью их обогащения, приобретения имущества на неподтвержденные доходы, что порождает серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывает демократические и этические ценности, справедливость и наносит вред устойчивому развитию; незаконное приобретение личного состояния наносит ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку», — отмечается в определении областного суда.

Доводы адвокатов Андрея Колесника о том, что в деле представлены недопустимые доказательства, коллегия признала несостоятельными. В определении поясняется, что в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд «оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению», основанному на их «всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании».

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград