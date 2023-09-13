Литва не пропустила 38 машин из Калининградской области

38 легковых автомобилей с российскими номерами не пустили в Литву из Калининградской области после заявления МВД республики о намерении применить новые санкции в отношении России. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

«Литовская сторона вернула в Калининградскую область по разным причинам 38 транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в Российской Федерации», — сказала она.

Речь идёт о возврате автомобилей 12 и 13 сентября. По словам Оксаны Ивановой, автомобили пытались выехать из региона, но их не пустили через границу, и они вернулись в регион. Официальной информации о причинах отказа в пропуске машин через границу от литовской стороны калининградским таможенникам не поступало.

Пропуск транспортных средств с российской стороны ведется в обычном режиме, отметила Оксана Иванова. Никаких ограничений для машин с номерами Литвы, Эстонии или Латвии нет.

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов. Литва заявила, что у въезжающих в республику на автомобилях, зарегистрированных в России, будут конфисковывать транспортные средства, уточнив, что запрет на въезд не распространяется на калининградский транзит. Во вторник вечером Латвия объявила, что не будет пропускать автомобили, зарегистрированные в РФ, через границу с Россией и Белоруссией. А в среду утром о введении аналогичного запрета сообщила Эстония.