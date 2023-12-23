КПРФ выдвинула кандидатом в президенты России Николая Харитонова

Предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ. Об этом сообщает в субботу, 23 декабря, ТАСС.



Решение было принято путем тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат, в голосовании приняли участие 188 делегатов. Как отмечает «Интерфакс», Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, он возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Политик участвовал в президентских выборах 2004 года, тогда он набрал 13,7% голосов.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На его проведение выделяется 33,2 млрд рублей.