КПРФ выдвинула кандидатом в президенты России Николая Харитонова

Предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Николая Харитонова кандидатом на выборах президента РФ. Об этом сообщает в субботу, 23 декабря, ТАСС.
Решение было принято путем тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат, в голосовании приняли участие 188 делегатов. Как отмечает «Интерфакс», Харитонов — депутат Госдумы с 1993 года, он возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Политик участвовал в президентских выборах 2004 года, тогда он набрал 13,7% голосов.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На его проведение выделяется 33,2 млрд рублей.Владимир Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Он выдвигается как самовыдвиженец. Предвыборный съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул кандидатом действующего главу партии Леонида Слуцкого. По данным ЦИК, на 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами на выборы президента составило 29 человек.